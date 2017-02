PERIGO Criança tem 40% do corpo queimado

após imitar brincadeira da internet

Uma criança de 11 anos teve 40% do corpo queimado após brincar com álcool em gel em Fortaleza. Ele relatou aos pais que imitou uma brincadeira vista em um vídeo na internet. O acidente aconteceu na tarde do último sábado (28), no Bairro Montese, em Fortaleza. O menino sofreu queimaduras de 2º e 3º em 40% do corpo, passou por cirurgia e segue sendo observado no hospital.



De acordo com o pai da criança, Cleiton Peixoto, o menino estava com o irmão na casa da avó no dia do acidente. "Eu saí para trabalhar com minha esposa em uma feira de moda na capital. Quando recebi uma ligação da avó, dizendo que ele tinha sofrido um acidente e teve que ir para o hospital", explica.

O menino contou que viu na internet outras crianças brincando com álcool em gel. Segundo Cleiton, a família possui o produto em casa e a criança pegou o material para imitar a brincadeira. Ele tentou colocar o produto em uma garrafa e acendeu. Houve a explosão e acabou atingindo o jovem na metade do rosto, nas costas e em parte das pernas. "O irmão dele nada sofreu. Teve só um pequeno ferimento no pé, mas nada de grave", disse o pai.

Ajuda dos vizinhos

A criança foi socorrida por vizinhos e encaminhada em 20 minutos para o Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza.

Segundo o pai da criança, o menino não corre risco de morte. Ele passou por uma cirurgia na quarta-feira (1º) no tórax. Na tarde desta sexta-feira (3), está previsto outro procedimento cirúrgico na perna.

“Está sendo muito doloroso pra ele e pra gente. Ele toma banho todos os dias. Os médicos dizem também que ele não ficará com sequelas e que a previsão de alta é de 30 dias”, afirmou o pai.

Queimaduras de 2º e 3º grau

O médico João Neto, que trabalha no setor de queimados do IJF, explicou que o paciente sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau e a situação é grave, apesar de o quadro clínico, no momento, ser estável.

“Ele já iniciou o tratamento com banhos anestésicos e passou por um procedimento cirúrgico. Ele vai fazer ainda um segundo procedimento cirúrgico. Tem também que fazer transfusão sanguínea e vamos ver como vai ser, como vão se comportar as queimaduras”, analisou.