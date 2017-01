IRRESPONSÁVEL Criança de 2 anos é internada com suspeita de intoxicação por maconha

Uma criança de 2 anos foi internada no Hospital Plantão Araújo, Zona Leste de Manaus, com suspeita de intoxicação por maconha, segundo o Conselho Tutelar na capital. O caso ocorreu no bairro Amazonino Mendes, na Zona Norte.

A menina foi internada no setor de reanimação do hospital na quarta-feira (18) e recebeu alta no mesmo dia, conforme o Serviço Social da unidade.



Segundo o Conselho Tutelar, ela deve ser encaminhada ao Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes (Saica).



A conselheira tutelar Fabíola Reis disse que a criança foi levada à unidade de saúde pela mãe. A mulher, segundo ela, relatou que a filha havia ingerido drogas que estavam no chão, em frente à casa onde a família mora.

O coordenador do Conselho Tutelar de Manaus, José Raimundo Maia, contou à Rede Amazônica que esta não seria a primeira vez que a criança teria consumido algum tipo de substância entorpecente. Ele disse que o caso deve ser comunicado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). Até as 13h, a Depca não havia recebido ocorrência.



O Conselho Tutelar informou, também, que vai repassar o caso ao Ministério Público e vai avaliar a situação de vulnerabilidade da menina e dos outros quatro irmãos dela.



O G1 entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) para obter informações sobre a causa da intoxicação, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.