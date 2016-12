VIOLÊNCIA CRESCENTE CPI do Assassinato de Jovens

apontou dados inéditos

A CPI do Assassinato de Jovens do Senado mostrou em 2016 novos dados sobre a violência no país.

As discussões realizadas apontaram que não apenas a população negra jovem, mas também os descendentes de índios, no norte, e os brancos desempregados, no sul, são afetados pela violência.

A presidente da CPI, a senadora Lídice da Mata (PSB-BA), mostrou-se preocupada com o fato de o Ministério Público não questionar o alto número de mortos em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Espírito Santo, sob o argumento de que as vítimas resistiram à prisão.

Ouça áudio de 2min58s com entrevista da senadora neste link.