Brasil Cortes de produção de petróleo atingem 80% da meta, diz saudita

Representantes da Arábia Saudita e da Rússia se mostraram otimistas com o progresso do pacto para reduzir a produção global de petróleo e elevar os preços da commodity.

O ministro saudita de Energia, Jaled al Faleh, afirmou que os exportadores já fizeram cortes que somam 1,5 milhão de barris diários, ou cerca de 80% da meta global de corte de 1,8 milhão de barris diários.

Seu colega russo, Alexander Novak, afirmou que o pacto está se provando "um sucesso" e entregando resultados "acima do esperado".

"O acordo é um sucesso. Todos os países estão aderindo ao acordo. Os resultados estão acima do esperado", disse Novak.

Os ministros participaram neste domingo (22) do encontro do comitê de vigilância do acordo, em Viena (Áustria).

O pacto entre mebros e não membros da Opep (Organizações dos Países Exportadores de Petróleo) foi concluído em 10 de dezembro para um período de seis meses, e está em vigor desde o início deste mês.