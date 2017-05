ARTISTA Corpo do cantor Almir Guineto será enterrado neste domingo, no Rio Guineto foi um dos fundadores do grupo Fundo de Quintal

O corpo do cantor e compositor Almir Guineto foi velado no sábado (6) na quadra do Salgueiro, na zona norte do Rio. O enterro será hoje (7), às 15h, no cemitério de Inhaúma.

Um dos fundadores do grupo Fundo de Quintal, Guineto morreu na manhã de sexta (5), em decorrência de problemas renais crônicos e diabetes.

Almir Guineto nasceu e foi criado no Morro do Salgueiro em uma família musical. Seu pai, Iraci de Souza Serra, tocava violão e fazia parte do grupo Fina Flor do Samba; sua mãe, Nair de Souza, também conhecida como Dona Fia, era costureira e figura conhecida na escola de samba Acadêmicos do Salgueiro.