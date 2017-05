Em queda Consulta aos livros nas bibliotecas paulistanas caiu 70% entre 2007 e 2016 Administração municipal fez modificações no horário de funcionamento

Relatórios do Sistema Municipal de Bibliotecas de São Paulo mostram que consulta aos livros nas bibliotecas paulistanas caiu 70% entre 2007 e 2016, passando de 2,3 milhões para 733 mil. A administração municipal fez modificações no horário de funcionamento dos equipamentos e espera, com isso, ampliar o público em até 50%.

Enquanto as bibliotecas municipais enfrentam o mesmo cenário de falta de público, os chamados telecentros – espécie de cyber café municipal no mesmo espaço das bibliotecas – costumam estar sempre lotados.

A Biblioteca Infantil Clarice Lispector, na Lapa, zona oeste da cidade, teve queda de 54% no número de consultas no período avaliado. O total de consultas despencou de 35,4 mil, em 2007, para 16,3 mil, no ano passado.