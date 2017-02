DÍVIDAS Construtora PDG anuncia que entrará com pedido de recuperação judicial Empresa é uma das maiores do setor imobiliário no país

22 FEV 2017 Por G1 14h:56

Construtora é uma das maiores do país - Divulgação / PDG A construtora e incorporadora PDG Realty vai entrar nesta quarta-feira (22) com pedido de recuperação judicial perante a Comarca da Capital do Estado de São Paulo, segundo fato relevante (comunicado ao mercado). De acordo com o documento, a decisão foi tomada porque o acordo de reestruturação de dívidas celebrado com os bancos não surtiu o efeito esperado. O plano previa prorrogação de pagamentos de juros e amortização de principal, além de novo financiamento para cobrir despesas gerais e administrativas. "O Grupo PDG continuou a enfrentar sérias dificuldades na gestão e continuidade de seus empreendimentos imobiliários, tais como o crescente número de distratos de unidades vendidas, a queda nas vendas em todo Brasil, a interrupção de obras em andamento, o acúmulo de dívidas condominiais, de IPTU e com fornecedores de produtos e serviços, e ainda o grande volume de ações judiciais movidas por clientes, ex-clientes e funcionários de prestadores de serviço", disse a empresa. Por isso, o conselho de administração da PDG concluiu que o ajuizamento da recuperação judicial é a "medida mais adequada" neste momento. Ainda segundo o fato relevante, uma Assembleia Geral Extraordinária foi convocada para ratificação do pedido.

Leia Também