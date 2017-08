MUNDO Constituinte venezuelana toma poder legislativo da Assembleia Nacional

A Assembleia Constituinte da Venezuela, controlada pelo regime de Nicolás Maduro, assumiu os poderes da Assembleia Nacional da Venezuela, onde a oposição tem a maioria.

Na sessão desta sexta (18), os membros da Constituinte aprovaram por unanimidade um decreto que lhe permite exercer o poder legislativo do Parlamento.

No início do mês, a Constituinte destituiu a procuradora-geral da Venezuela, Luisa Ortega, medida que agravou a crise política no país.

Os membros da Assembléia Constituinte foram eleitos no último dia 30, em pleito cujas regras foram questionadas pela comunidade internacional.