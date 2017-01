MUNDO Conselho de Segurança da ONU aprova mediação russa na Síria

O Conselho de Segurança da ONU aprovou no sábado (31) com unanimidade uma resolução que apoia os esforços da Rússia e da Turquia para mediar um acordo de cessar-fogo na Síria, em vigor desde quinta-feira (29).

No texto, a cúpula da entidade pede um acesso humanitário "rápido, seguro e sem barreiras" a civis em todo o território sírio. E afirma ter boas expectativas em relação à reunião entre o governo do ditador Bashar al-Assad e a oposição da Síria, no fim de janeiro, no Cazaquistão, sob a arbitragem de russos, turcos e iraquianos.

O documento, no entanto, relativiza o peso desse encontro na ex-república soviética, classificando-o como "passo anterior à retomada das negociações [de paz] sob os auspícios das Nações Unidas, em Genebra, em 8 de fevereiro de 2017".

Durante a votação da resolução, representantes de EUA, França e Reino Unido lamentaram que certos detalhes do acordo turco-russo não tenham sido transmitidos ao Conselho. "O texto [...] ainda contém zonas de sombra", disse o embaixador francês adjunto, Alexis Lamek.

TRÉGUA

O cessar-fogo em vigor na Síria desde a noite de quinta-feira (29) foi marcado por confrontos isolados entre insurgentes e forças do governo nos arredores de Damasco e por ataques aéreos do regime perto de Hama (oeste).

O monitoramento foi feito pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos, que tem base em Londres e conta com relatos vindos da Síria.

Segundo o grupo, menos de 12 horas após o início da trégua (à meia-noite em Damasco), tropas sírias e seus aliados se chocaram com rebeldes no Vale Barada, a nordeste da capital, e helicópteros equipados com armas realizaram operações na área. O Exército sírio negou os relatos de bombardeio.

No fim do dia, um homem morreu após ser atingido por um atirador no subúrbio de Damasco, marcando a primeira morte do cessar-fogo. Em muitas áreas incluídas no acordo, contudo, a calma prevaleceu.

O cessar-fogo, ocorrido no apagar das luzes da gestão do presidente Barack Obama, foi a primeira grande iniciativa diplomática internacional no Oriente Médio em décadas que não envolveu os Estados Unidos.

A guerra civil síria, que começou com uma revolta pacífica em 2011 e degenerou, já resultou em mais de 300 mil mortes e deslocou mais de 11 milhões de pessoas, o equivalente a metade da população pré-guerra.