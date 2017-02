1 EM 1 MILHÃO Menina nasceu com o coração para fora do peito: "Eu sou a única que tenho isso"

Virsaviya "Bathsheba" é como qualquer outra menina de sete anos. Ela gosta de dançar, desenhar e pôneis. Mas ela nasceu com uma condição rara: seu coração está para fora do peito. As informações são do jornal Mirror. A menina nasceu com o coração e outros órgãos fora da cavidade torácica e não pode fazer diversas atividades cotidianas devido à sua condição rara. A menina sofre de síndrome tóraco abdominal ou Pentalogia de Cantrell, que ocorre em menos de 1 em um milhão de nascimentos.

"Eu gosto de desenhar Jesus, póneis e anjos. Eu não vou para a escola e nem para o balé, mas eu quero praticar em casa". O coração de Virsaviya pode ser visto batendo embaixo da caixa torácica e é protegido apenas por uma fina camada de pele.

Em entrevista, ela disse que veste roupas leves para não machucar o coração. "Eu ando, salto, voo, corro, eu não deveria correr, mas eu adoro. Este é o meu coração, eu sou a única que tenho isso". Quando Virsaviya nasceu na Rússia, os médicos avisaram a mãe, Dari Borun, para se preparar para o pior.

"Os médicos me disseram que Virsaviya tinha uma condição muito rara e que ela não iria sobreviver. Quando vi pela primeira vez como o coração dela batia, ficou claro para mim que era algo especial. Significava que ela estava viva e que poderia continuar vivendo".

Dari levou a filha para os EUA com a esperança de que pudesse passar por cirurgia, mas ela foi informada de que Virsaviya não aguentaria passar pelo procedimento porque tem pressão alta. "Nós viemos da Rússia para os EUA, mas quando os médicos a verificaram, disseram que não podiam ajudá-la. Eu fiquei muito chateada porque eles continuavam me dizendo que ela morreria em breve".

Agora a família se mudou para Hollywood com a esperança de que os medicamentos possam normalizar a pressão arterial para que a menina seja operada, afirma Dari. "Não é fácil para Virsaviya viver com o coração para fora, porque ele é realmente frágil. Ela tem que ter cuidado, pois é claro que ela pode cair e isso é muito perigoso. Ela pode morrer por causa disso, o coração de Virsaviya é do tamanho de um punho e esteve fora do peito desde que ela nasceu".

A criança que ama golfinhos, cães, cavalos e a cantora Beyonce teve sua vida inteira documentada pela mãe nas redes sociais. "Eu amo a minha mãe. Ela está sempre tocando meu coração porque ela gosta".