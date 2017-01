ex-casa branca Conheça a mansão de R$ 16,8 milhões

em que viverá a família Obama

Obama e sua família estão atualmente em merecidas férias. Mas ao voltarem para Washington, eles terão uma nova casa, já que deixaram a Casa Branca.

Embora menor do que o antigo endereço da Pennsylvania Avenue, a casa ainda é uma luxuosa residência em um bairro valorizado. Foi construída em 1928, e tem 2.500 metros quadrados e nove quartos.

Jeff Bezos, fundador da Amazon, e a família de Ivanka Trump e Jared Kushner são os novos vizinhos dos Obamas em Kalorama, já que eles também compraram casas no bairro recentemente.

Os Obamas alugarão a casa de Joe Lockhart, ex-secretário de imprensa na Casa Branca do presidente Bill Clinton, até que sua filha mais nova, Sasha, termine a universidade.

A casa estava cotada para venda por R$ 16,8 milhões antes de sair do mercado, em maio.Veja as imagens da casa a seguir. Todas as fotos foram feitas pela HomeVisit.