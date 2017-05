PREVIDÊNCIA Confira a proposta do relator

para a aposentadoria pelo INSS Veja detalhes de como está sendo proposta a reforma da previdência

O parecer do relator Athur Maia para a PEC 287 institui novos critérios para as aposentadorias dos trabalhadores em geral no país.

Entenda, em gráfico detalhado, o que a proposta quer mudar no sistema da previdência. A Agência Câmara produziu material específico sobre o tema, que pode ser conferido abaixo.