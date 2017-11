Oportunidade Concursos públicos abrem 17 mil

vagas e salários chegam a R$ 22,2 mil

Ao menos 94 públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (20) e reúnem mais de 17 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.

Os salários chegam a R$ 22.213,44 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Neste concurso, as vagas são para profissionais com nível superior, e é possível fazer a inscrição até o dia 13 de dezembro. Veja mais informações no site da organizadora.

Somente na Brigada Militar do Rio Grande do Sul, há 4,5 mil vagas, todas de nível médio, e salários de R$ 3.760,54. As inscrições se encerram nesta segunda. Já na Secretaria da Educação da Bahia, há 3,7 mil vagas para profissionais com ensino superior, com salários de R$ 2.8910,87. É possível se inscrever até o dia 12 de dezembro. Veja o edital do concurso no site da organizadora.

Só nesta segunda-feira, ao menos 8 órgãos abrem inscrições para 173 vagas.

Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Veja abaixo os concursos que abrem inscrição nesta segunda:

Codema

O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Médio Araguaia (Codema), em Mato Grosso, seleciona para 13 vagas (sendo seis imediatas e sete para formação de cadastro de reserva). O concurso é para diversos cargos, entre eles engenheiro, veterinário e assistente administrativo. Há posições para escolaridade de nível médio, técnico e superior. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de novembro, no site da organizadora, onde também está disponível o edital. A prova vai ocorrer no dia 17 de dezembro.

Instituto de Gestão e Humanização (IGH) de Goiás

O Instituto de Gestão e Humanização (IGH) de Goiás abre inscrições para 71 vagas em diversos cargos, de nível fundamental a superior. Há vagas para assistentes sociais, recepcionistas, fisioterapeutas, médicos, entre outros. Os salários podem chegar a R$ 8.211,82. Interessados têm até o dia 21 de novembro para se candidatar, presencialmente, Escritório Regional de Goiás. Veja o edital no site do IGH.

Prefeitura de Castelo (ES)

A Prefeitura Municipal de Castelo vai selecionar 29 profissionais para os cargos de professor e pedagogo. Haverá também formação de cadastro de reserva. Os candidatos precisam ter ensino superior e o salário pode chegar a R$ 2.512,48. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de novembro, no auditório da Secretaria Municipal de Educação. Confira o edital no site da prefeitura.

Prefeitura de Descanso (SC)

A Prefeitura Municipal de Descanso, em Santa Catarina, também abre processo seletivo simplificado para a contratação temporária de agentes comunitários de saúde. O salário é de R$ 1.293,75 e o número de vagas não foi divulgado. As inscrições devem ser feitas no Centro Municipal de Saúde Iria Lurdes Daltoé, em Descanso, até o dia 22 de novembro. Os candidatos devem ter cursado o ensino fundamental. Veja o edital no site da prefeitura.

Prefeitura de Içara (SC)

A Prefeitura Municipal de Içara abre inscrições para a contratação temporária de professores. O salário pode chegar a R$ 3.532,14 e o número de vagas não foi divulgado. Os candidatos devem fazer a inscrição até o dia 4 de dezembro pela internet ou no posto de atendimento da prefeitura. Confira o edital no site da organizadora.

Prefeitura de Irienópolis (SC)

A Prefeitura Municipal de Irienópolis, em Santa Catarina, abre inscrições para contratar monitores e professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental para o ano letivo de 2018. Podem se inscrever candidatos que tenham magistério, ensino superior completo ou em curso. O salário e o número de vagas não foram divulgados. A ficha de inscrição está disponível no edital, publicado no site da prefeitura, e deve ser entregue na Secretaria Municipal de Educação até o dia 27 de novembro. A prova será realizada no dia 1º de dezembro.

Prefeitura de São José da Boa Vista (PR)

A Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, no Paraná, vai realizar concurso público para contratações temporárias de auxiliar de serviços gerais. A escolaridade mínima exigida é fundamental incompleto. O processo será simplificado e o salário é de R$ 949,83. As inscrições devem ser feitas no setor de protocolo da prefeitura ou pelo e-mail pmsjbv@yahoo.com.br até as 16h do dia 1º de dezembro. A prova será no dia 10 de dezembro (veja o edital no site da prefeitura).

Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento de Goiás

A Secretaria de Estado de Estado de Gestão e Planejamento de Goiás abre processo simplificado para selecionar 60 profissionais para vagas de temporárias de apoio administrativo da Polícia Civil. Os candidatos devem ter ensino médio e o salário é de R$ 1,2 mil. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de dezembro no portal do servidor do estado. Veja o edital no site da Secretaria.