Oportunidade Concursos abrem 36,2 mil vagas

e salários chegam a R$ 24,8 mil

Pelo menos 93 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (15) e reúnem 36.279 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 24.818,90 no Tribunal de Justiça de São Paulo.

Veja abaixo a lista de concursos abertos:

Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, Neos candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Entre os órgãos com concursos abertos estão: a Marinha está com um concurso aberto para 146 vagas de nível superior e outro para 29 vagas de nível superior.

Já o Exército está com 440 vagas abertas para a escola de cadetes e 1.100 vagas para curso de formação de sargentos.

Já o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com 24,9 mil vagas temporárias de níveis fundamental e médio, com salários de até R$ 1,9 mil.

No Tribunal de Justiça de São Paulo são dois concursos: um para 590 vagas de nível médio e salários de até R$ 4,4 mil e outro para 276 vagas de nível superior e salários de até R$ 24 mil.

Nesta segunda, pelo menos 9 órgãos abrem inscrições para 3,9 mil vagas, veja abaixo:

Câmara Municipal de Sumaré (SP)

A Câmara Municipal de Sumaré (SP) vai abrir concurso público para 15 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários vão de R$ 2.513,29 a R$ 7.815,56. As inscrições podem ser feitas de 15 de maio a 14 de junho pelo site www.vunesp.com.br. A prova objetiva será aplicada em 14 de junho. O concurso terá validade de 2 anos e poderá ser prorrogado uma vez por igual período.

Governo da Bahia

O Governo da Bahia vai abrir concurso público para 2.750 vagas na área de segurança pública. São 2 mil vagas para o Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar e 750 para o Curso de Formação de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar. O salário é de R$ 2.585,05. As inscrições podem ser feitas de 15 de maio a 19 de junho pelo site www.ibfc.org.br. As provas objetiva e discursiva estão previstas para agosto.

Ministério Público do Trabalho (MPT)

O Ministério Público do Trabalho (MPT) divulgou o edital do 20º concurso público para o cargo de procurador do trabalho. No total, é oferecida uma vaga para a Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª Região, em Belo Horizonte, e também serão preenchidas as vagas que surgirem dentro do prazo de validade do concurso. O salário não foi divulgado. As inscrições podem ser feitas de 15 de maio a 13 de junho pelo site https://dti.pgt.mpt.gov.br/concurso/index.wsp. A prova objetiva será aplicada em 6 de agosto. O concurso terá validade de 2 anos e poderá ser prorrogado uma vez por igual período.

Prefeitura de Embu das Artes (SP)

A Prefeitura de Embu das Artes (SP) fará concurso para 50 vagas de guarda municipal (nível médio). O salário é de R$ 2.641,05. Os candidatos podem se inscrever de 15 de maio a 16 de junho pelo site www.zambini.org.br. Todos os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva. O concurso terá validade de 2 anos e poderá ser prorrogado pelo mesmo período.

Prefeitura de Iraí de Minas (MG)

A Prefeitura de Iraí de Minas (MG) vai abrir processo seletivo para 11 vagas em cargos de níveis fundamental e superior. As remunerações vão de R$ 1.014 a R$ 2 mil. As inscrições podem ser feitas de 15 a 21 de maio pelo site www.exameconsultores.com.br. A seleção será feita por meio de prova objetiva. A seleção tem validade de 2 anos e poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Prefeitura de Limeira (SP)

A Prefeitura de Limeira (SP) divulgou edital de concurso público para 85 vagas em cargos de níveis médio e superior. As remunerações vão de R$ 1.495,98 a R$ 2.973,65. As inscrições podem ser feitas de 15 a 31 de maio pelo site www.institutomais.org.br. As provas serão aplicadas em 2 de julho. A validade do concurso será de 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Prefeitura de Piraquara (PR)

A Prefeitura de Piraquara (PR) fará concurso público para 12 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. As remunerações vão de R$ 939,75 a R$ 10.327,38. As inscrições podem ser feitas pelo site www.concursosfau.com.br no período de 15 de maio a 12 de junho. Todos os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva.

Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo do Ceará

A Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo do Ceará vai abrir processo seletivo para 1.034 vagas em cargos de níveis médio e superior. O salário é de R$ 2.200. As inscrições estarão abertas de 15 de maio a 13 de junho pelo site www.uece.br. Todos os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva e ainda haverá avaliação de títulos. A seleção terá 1 ano de validade.

Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará divulgou edital de processo seletivo para 15 vagas de agente prisional (nível médio). O salário é de R$ 2.304. As inscrições podem ser feitas de 15 a 20 de maio pelo site www.processoseletivo.susipe.pa.gov.br. A seleção será feita por meio de análise curricular. O contrato terá validade de 1 ano e poderá ser prorrogado pelo mesmo período.