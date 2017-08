Oportunidade Concursos: 12 órgãos abrem prazo para 918 vagas na segunda-feira Há oportunidades para nível fundamental, médio e superior

Pelo menos 12 órgãos abrem inscrições, na segunda-feira (14), para 918 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Nos concursos para formação de cadastro de reserva, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Veja os órgãos que abrem inscrições:

Câmara Municipal de Itanhaém (SP)

A Câmara Municipal de Itanhaém (SP) vai abrir concurso público para 11 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários vão de R$ 1.404 a R$ 4.666. As inscrições devem ser feitas de 14 de agosto a 27 de setembro pelo site www.vunesp.com.br. As provas estão previstas para o dia 19 de novembro (veja o edital no site da organizadora).

Câmara Municipal de Lajeado Grande (SC)

A Câmara Municipal de Lajeado Grande (SC) fará concurso para 3 vagas em cargos de níveis médio e superior. As remunerações variam de R$ 1.171,43 a R$ 3.205,37. Os candidatos podem se inscrever pelo site www.cursivani.com.br entre os dias 14 de agosto e 18 de setembro. A prova será aplicada em 1º de outubro (veja o edital no site da organizadora).

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) divulgou edital de concurso público para 52 vagas técnico-administrativas em cargos de níveis médio e superior. Os salários vão de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66. As inscrições podem ser feitas entre os dias 14 de agosto e 4 de setembro pelo site www.comperve.ufrn.br. A seleção será feita por meio de provas escrita e prática, de acordo com o cargo (veja o edital no site da organizadora).

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou edital de processo seletivo para 300 vagas temporárias de veterinário. O salário é de R$ 6.710,58. As inscrições podem ser feitas pelo site www.esaf.fazenda.gov.br no período de 14 a 20 de agosto. A prova objetiva será aplicada em 17 de setembro. O processo seletivo simplificado terá validade de um ano e poderá ser prorrogado até o total de dois anos (veja o edital no Diário Oficial da União).

Prefeitura de Alvarenga (MG)

A Prefeitura de Alvarenga (MG) fará concurso para 153 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários vão de R$ 675,85 a R$ 6.336,14. As inscrições podem ser feitas de 14 de agosto a 12 de setembro pelo site www.maximaauditores.com.br. A provas estão previstas para os dias 30 de setembro e 1º de outubro. O concurso terá validade de 2 anos e poderá ser prorrogado por igual período (veja o edital no site da organizadora).

Prefeitura de Cascavel (PR)

A Prefeitura de Cascavel (PR) vai abrir concurso para 55 vagas de nível médio. O salário é de R$ 1.250,04. As inscrições estarão abertas de 14 a 27 de agosto pelo site www.cascavel.pr.gov.br. A prova objetiva será no dia 24 de setembro. O concurso terá validade de 2 anos e poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período (veja o edital no site da prefeitura).

Prefeitura de Marmeleiro (PR)

A Prefeitura de Marmeleiro (PR) fará concurso para 7 vagas de nível fundamental. O salário é de R$ 1.061,56. As inscrições podem ser feitas pelo site www.concursosfau.com.br no período de 14 a 31 de agosto. A prova está prevista para o dia 24 de setembro. A validade será de dois anos (veja o edital no site da organizadora).

Prefeitura e Câmara Municipal de Ouro Branco (RN)

A Prefeitura e Câmara Municipal de Ouro Branco (RN) vão abrir concursos para um total de 40 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 2.300. Os candidatos podem se inscrever pelo site http://cpcon.uepb.edu.br no período de 14 de agosto e 3 de setembro. A prova está prevista para 22 de outubro. A validade será de dois anos (veja os editais no site da organizadora).

Prefeitura de Pedro Canário (ES)

A Prefeitura de Pedro Canário (ES) divulgou edital de processo seletivo para 41 vagas em cargos de níveis médio e superior. Os salários vão de R$ 937 a R$ 1.107,73. As inscrições podem ser feitas nos dias 14 e 15 de agosto na sede da prefeitura, localizada na Rua São Paulo, 220, das 8h às 15h. A seleção será feita por meio de prova de títulos e comprovação de experiência profissional (veja o edital no site da prefeitura).

Prefeitura de São Bernardino (SC)

A Prefeitura de São Bernardino (SC) fará concurso para 4 vagas em cargos de níveis médio e superior. As remunerações vão de R$ 1.721,80 a R$ 13.207,84. As inscrições estarão abertas de 14 de agosto a 27 de setembro pelo site www.legalleconcursos.com.br. A prova está prevista para 29 de outubro (veja o edital no site da organizadora).

Prefeitura de Sooretama (ES)

A Prefeitura de Sooretama (ES) vai abrir processo seletivo para 30 vagas de agente comunitário de saúde (nível médio). O salário não foi divulgado. As inscrições podem ser feitas de 14 a 16 de agosto no Nosso Espaço, localizado na Rua Henrique Alves Paixão s/nº. A prova objetiva será aplicada em 3 de setembro (veja o edital no site da prefeitura).

Universidade Federal da Bahia (UFBA)

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) divulgou edital de concurso público para 222 vagas técnico-administrativas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários vão de R$ 1.945,07 a R$ 8.361,32. As inscrições podem ser feitas de 14 de agosto a 14 de setembro pelo site www.concursos.ufba.br. A prova está prevista para 22 de outubro (veja o edital no site da UFBA).