Incêndio Complexo da Shell nos EUA pega fogo

e produção no local é afetada Não há um cronograma para a retomada da unidade

A petroleira Royal Dutch Shell afirmou nesta segunda-feira que um incêndio no Complexo de Norco, onde há uma refinaria, levou à paralisação da produção em uma unidade local.

“Não há um cronograma para a retomada da unidade”, afirmou a companhia em comunicado por e-mail, sem identificar a unidade específica afetada pelo problema.

“As operações estão estáveis. Por razões de confidencialidade comercial, nós não fornecemos detalhes sobre o status operacional de unidades individuais nem informações sobre a oferta”, disse a empresa.

Nenhum trabalhador se feriu no incidente, ocorrido no início do sábado, segundo a empresa.

Localizado no oeste de Nova Orleans, o Complexo Norco é um dos maiores no setor petroquímico nos EUA e inclui uma refinaria com capacidade para 250 mil barris por dia. Fonte: Dow Jones Newswires.