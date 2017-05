TRUMP Como Michelle Obama, Melania Trump não usa véu na Arábia Saudita

Em janeiro de 2015, Donald Trump tuitou uma crítica à decisão da primeira-dama Michelle Obama de não vestir um véu encobrindo a cabeça ao visitar a Arábia Saudita em companhia do então presidente Barack Obama.

"Muita gente está dizendo que foi maravilhoso a senhora Obama recusar o uso do véu na Arábia Saudita, mas eles foram insultados. Nós já temos inimigos o bastante", escreveu o empresário, que ainda não havia se lançado como candidato a disputar a indicação republicana.



Contraditoriamente, neste sábado (20), Trump, em sua primeira viagem ao exterior, desembarcou no país árabe em companhia de sua mulher Melania e de sua filha Ivanka, que também não estavam usando véu.



As mulheres na Arábia Saudita são obrigadas a encobrir a cabeça em público. No entanto, líderes ocidentais não se sentem obrigadas a seguir a recomendação. Tanto a premiê britânica, Theresa May, quanto a chanceler alemã, Angela Merkel, não observaram o uso do véu quando visitaram o país.