discussão necessária Comissão debate criação da semana

de conscientização contra o suicídio

A criação da Semana Nacional de Valorização da Vida será tema de audiência pública na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE).

O debate, está marcado para a próxima terça-feira (8), às 11h (de Brasília), e contará com o Serviço de Língua Brasileira de Sinais (Libras). A audiência é interativa, com a participação dos internautas pelo portal e-Cidadania e pelo Alô Senado.

A Semana Nacional de Valorização da Vida está prevista no PLS 163/2017, do senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN).

A intenção é contribuir para diminuição da incidência de suicídios no Brasil e para o combate e conscientização das possíveis causas, como o bullying, os transtornos mentais e os problemas familiares e sociais.

A semana também tem o objetivo de inibir a automutilação e a exposição danosa às redes sociais, por meio do debate, da reflexão e da conscientização.

Foram convidados para a audiência o Coordenador-Geral de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Quirino Cordeiro Júnior; o coordenador-geral de Educação Ambiental e Temas Transversais da Educação Básica do Ministério da Educação, Felipe Felisbino; o presidente da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio (Abeps), Humberto Corrêa, e a Cheila Marina de Lima, representante do Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde do Ministério da Saúde.

A participação é possível pelo telefone 0800-612211, no endereço http://bit.ly/audienciainterativa ou no www.senado.gov.br/ecidadania.