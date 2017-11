horário adiantado Comissão aprova fim do horário

de verão em Goiás e no Distrito Federal

A Comissão de Minas e Energia da Câmara aprovou Projeto de Decreto Legislativo (PDC 557/16) do deputado Delegado Waldir (PR-GO) que susta, em relação ao estado de Goiás, os efeitos do Decreto 6.558/08, que institui a hora de verão em parte do território nacional.

O parecer do relator, deputado Carlos Andrade (PHS-RR), foi favorável à proposta, com complementação de voto incluindo o Distrito Federal na proposta, com o argumento de que as cidades do Entorno do Distrito Federal ficam em Goiás.

Segundo Andrade, apesar de o governo federal ainda considerar necessária a implementação do horário de verão, em razão da economia de energia gerada, o consumo no País vem sendo reduzido nos últimos quatro anos. O deputado defende que o governo promova a diversificação da matriz energética, em vez de “impor este sacrifício continuamente à população”.

O deputado Augusto Carvalho (SD-DF) apresentou voto em separado contrário ao projeto. Ele salientou que a adoção da medida tem possibilitado uma redução média de 4,5% na demanda de energia nos horários de maior consumo, reduzindo o volume de carga de energia nas linhas de transmissão e nos sistemas de distribuição de energia.

Em relação a “eventuais desconfortos sentidos por parte da população “, Carvalho afirmou que estudos médicos realizados nos Estados Unidos relatam que tais efeitos são sentidos apenas durante a primeira semana ou aos primeiros dias de vigência do horário de verão.

Este ano o governo federal chegou a cogitar não implementar o horário de verão, mas deixou a decisão para 2018.

A proposta ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e pelo Plenário da Câmara, antes de seguir para o Senado.