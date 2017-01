Consequências Colômbia quer expulsar Odebrecht do país

Governo da Colômbia quer expulsar a Odebrecht do país devido à investigação sobre acusações de que a construtora brasileira ofereceu suborno a autoridades locais para garantir grandes projetos de infraestrutura, segundo informações do chefe da Agência Nacional de Infraestrutura local, Luis Andrade.

A Odebrecht fechou um acordo com autoridades dos EUA, no mês passado, admitindo o pagamento de US$ 439 milhões em propinas em países fora do Brasil, a maior parte dos quais na América Latina.