buscas Cinco pessoas desaparecem

após naufrágio em Angra dos Reis

Uma embarcação naufragou no fim da noite de quarta-feira (8) no mar de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo Primeiro Distrito Naval da Marinha do Brasil.

A embarcação pesqueira Nossa Senhora do Carmo I saiu de Santa Catarina com 23 pessoas a bordo e afundou a 37 milhas da Ilha Grande. Cinco seguem desaparecidas.

Através de nota da assessoria de comunicação, a Marinha do Brasil informou que as vítimas "foram resgatadas pela embarcação pesqueira “Costa Amêndola”, que se encontrava nas proximidades no momento do ocorrido e, imediatamente, enviou ao local do naufrágio um Navio-Patrulha e uma Aeronave da Marinha do Brasil para realizar buscas pelos outros 5 desaparecidos.

O Salvamar Sueste, estrutura orgânica responsável por operações de Busca e Salvamento no mar, emitiu Aviso aos Navegantes para que outras embarcações que se encontrem na região do naufrágio possam apoiar as buscas".

Ainda de acordo com o comunicado, as causas e responsabilidades serão apuradas através de um inquérito instaurado pela Marinha.