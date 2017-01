Segurança CIA libera milhares de documentos sobre o Brasil na internet

Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA) liberou na internet documentos secretos que mencionam o Brasil. São mais de 11 mil arquivos que fazem parte de uma leva de 13 milhões de páginas.

Em agosto de 2016, a agência já havia divulgado milhares de documentos sobre ufologia. Os relatórios traziam detalhes sobre investigações realizadas durante as décadas de 1940 e 1950 e abordam relatos de aparições de objetos voadores não-identificados (UFOs, em inglês).

Os arquivos sobre o Brasil foram produzidos entre 1940 e 1990 e usam telegramas, análises e matérias de jornal para acompanhar a situação do país. Um relatório "especial" de 1970, por exemplo, mostra que a agência simpatizava com o militar, Emilio Garrastazu Médici, classificando as denúncias de tortura no país como "alegados casos".

Um dos documentos produzido em 1986, ressalta o esforço que o PT estava realizando para deixar de ser "apenas um partido operário" e conquistar novos eleitores, criando uma base de militância. O relatório revela ainda que Luis Inácio Lula da Silva estava reforçando suas relações com o líder cubano Fidel Castro, de quem era grande admirador.

Os papéis mostram ainda um interesse em produzir armas no Brasil. Um documento de 1988 analisa a criação de uma empresa de fabricação de mísseis, a Orbita, "apoiada por governo e militares".

Confira os arquivos completos aqui.