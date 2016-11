INTERNACIONAL Chuvas matam e causam estragos na Itália

A onda de mau tempo que atinge a Itália desde a última terça-feira (22), principalmente as regiões de Ligúria e Piemonte, já deixou uma pessoa morta e quatro desaparecidas.

A vítima se chama Mauro Costaguta, um pescador de 73 anos e residente de Lavagna, no litoral lígure. Ele tinha sumido na quarta-feira passada (23), quando trabalhava na foz do rio Entella, mas seu corpo foi achado nesta sexta (25). As informações são da agência Ansa.

Na mesma região, um imigrante está desaparecido desde o dia 22, após ter sido arrastado pelas águas do rio Roja em Ventimiglia, na fronteira com a França. O governo da Ligúria estima que os danos causados pelas inundações cheguem a 100 milhões de euros.

Outro homem, o idoso Sergio Biamino, sumiu na província de Turim, no Piemonte, onde transbordaram os rios Tanaro e Po, deixando centenas de desalojados. Para piorar, a onda de mau tempo se abateu nesta sexta-feira também sobre a Sicília, no sul do país.

As enchentes na ilha deixaram outros dois desaparecidos. Um deles é o agricultor Vincenzo Bono, de Sciacca, e o outro é o comerciante Roberto Saccà, de Letojanni. As regiões afetadas pelas chuvas estão em alerta máximo.