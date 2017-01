Temporal Chuva forte causa alagamentos e deixa parte de SP em estado de alerta

A chuva forte na tarde deste sábado (7) causou alagamentos e deixou partes das zonas norte e leste em estado de alerta, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências).

Ao menos oito pontos da cidade estavam intransitáveis, a maioria deles na zona norte, no fim da tarde. Dois pontos da avenida Nossa Senhora do Ó registravam alagamentos, além das avenidas Zaki Narchi, Ordem e Progresso e praça Orlando Silva.

Na zona leste, as avenidas Água de Haia e São Miguel também alagaram. No extremo sul da cidade, os carros ficaram impedidos de trafegar na avenida Guarapiranga.

Por volta das 17h, as regiões de Pirituba/Jaraguá e Freguesia do Ó, ambas na zona norte, e a Penha, na zona leste, estavam em estado de alerta. O resto da cidade estava em estado de atenção.

De acordo com o CGE, as chuvas foram causadas por áreas de instabilidade formadas pelo forte calor, alta disponibilidade de umidade e reforçadas pelo fluxo de ar quente vindo do interior.