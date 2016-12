Internacional Chanceler da Venezuela vai a reunião do Mercosul sem ter sido convidada

Manifestantes brasileiros e venezuelanos realizam protesto na manhã desta quarta-feira (14) na entrada do Palácio San Martín, em Buenos Aires, onde ocorre encontro de chanceleres dos países membros do Mercosul.

Os venezuelanos pediam a reintegração da Venezuela ao bloco, do qual se encontra suspensa desde o início do mês. A chanceler do país, Delcy Rodriguez, que veio a Buenos Aires mesmo sem ter sidos convidada, diz que considera a reunião "ilegal" e uma manobra para transferir a presidência do bloco, que caberia agora à Venezuela, para a Argentina.

Rodriguez chegou à reunião, mas foi recebida à parte, pela argentina Susana Malcorra, no prédio anexo da chancelaria, ao lado do Palácio San Martín. Até o momento, não se sabe se ela poderá tomar parte da reunião oficial dos chanceleres

Por volta das 11h (meio-dia de Brasília), o chanceler do Brasil, José Serra, chegou ao local e foi recebido com um coro de pessoas gritando: "golpista, golpista".

De modo pouco usual, o Palácio San Martín se encontra cercado e com forte presença de um cordão policial.