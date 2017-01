ORIGEM DESCONHECIDA Ceará tem três casos suspeitos de

'doença da urina preta', diz governo

A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará informou ontem que suspeita de três casos da "doença da urina preta". As notificações ocorreram até o dia 10 de janeiro.

De acordo com a nota técnica, os casos estão devidamente em investigação pela equipe da secretaria estadual e também pela secretaria municipal de Fortaleza. Foram coletadas amostras dos pacientes para diagnóstico laboratorial, que ainda estão sob análise.



Os pacientes apresentaram os sintomas mais frequentes, observados nos casos da Bahia desde meados de dezembro: dores musculares principalmente na região cervical, membros inferiores e superiores, urina com uma cor diferente e alteração nas funções dos rins.



A doença, ainda sem uma causa confirmada pelos pesquisadores e órgãos de saúde, contabiliza 52 casos na Região Metropolitana de Salvador. Se os casos forem confirmados no Ceará, serão os primeiros fora da Bahia. É necessário investigar se os registros dos estados têm relação entre si.

Investigação e amostras

Amostras de fezes de nove pacientes da Bahia foram encaminhadas para o Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), no Rio de Janeiro. O órgão é referência na análise de amostras para identificar novas doenças. As análises estão em andamento, mas o instituto pediu mais amostras de soro e de urina para continuar a investigação. Não há um prazo para a entrega do laudo.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde da Bahia, 44 pacientes tiveram resultado negativo para infecção bacteriana.

Há, ainda, a suspeita de que peixes consumidos na região tenham causado intoxicação. Por isso, amostras consumidas por pessoas acometidas pela doença foram encaminhadas para o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, e para um laboratório dos Estados Unidos.