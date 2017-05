NOVA YORK Carro em alta velocidade atinge pedestres na Times Square e deixa um morto

Um carro em alta velocidade atingiu vários pedestres na Times Square, em Nova York, nesta quinta-feira (18). Uma pessoa morreu. O motorista foi detido e passará por um exame para verificar se tinha ingerido bebida alcoólica.

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, informou que, além do óbito, outras 23 pessoas ficaram feridas após seram atingidas pelo Honda Sedan vermelho, na esquina da 45ª avenida e da Broadway. Ele ainda disse que não há indícios que o caso tenha alguma relação com atos terroristas.

De acordo com a agência Reuters, o motorista se chama Richard Rojas, de 26 anos, e já havia sido preso outras duas vezes por dirigir embriagado.

Imagens publicadas em redes sociais mostram que o carro parou após colidir com uma barreira de contenção.

Várias ambulâncias estão no local e a área foi isolada, segundo o jornal "The New York Times". A Times Square é um dos locais mais visitados do mundo. Em abril, recebeu cerca de 360 mil visitantes por dia em média.