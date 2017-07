INVESTIGAÇÃO Cão morre enforcado com coleira

durante banho em clínica veterinária

Um cão da raça Shih Tzu morreu enforcado com a própria coleira dentro de uma clínica veterinária, em Jundiaí (SP), nesta sexta-feira (28). Nick, de dois anos, pulou de uma mesa enquanto aguardava para passar por banho e tosa no Jardim Ermida.

De acordo com a dona do cão, a professora Simone Cristina Navarro da Silva, ele foi deixado no local e, horas depois, a família recebeu uma ligação informando sobre o incidente.

“Estamos em luto. Deixei meu cachorro íntegro, saudável, e simplesmente me ligaram dizendo que ele tinha se enforcado. A dona [da clínica] disse que deixou ele na mão de uma funcionária, que, segundo ela, foi cuidar de um outro cão e deixou o meu em uma mesa, de um metro e meio de altura”, explica.

Simone frisa que o cão estava com coleira e acorrentado, e afirma que nunca havia coloca o item no Nick, que só usava guia corporal. Ainda segundo a dona, o animal recebia os cuidados da clínica há cerca de dois anos, porém, acredita que houve negligência, por isso registrou boletim de ocorrência.

“É uma dor como se fosse uma pessoa. É a mesma coisa se um filho morre enforcado e a pessoa quer dar outro no lugar. O sentimento de perda é igual, só sabe aquele que sente a dor.”

A clínica veterinária reconheceu o erro, afirma que prestou solidariedade à família e chegou a oferecer outro cão.

Ao G1, a proprietária afirmou que o cão não sofreu maus-tratos e disse que também está triste com a situação. "A funcionária virou de costas para conter outro cão e o secador estava ligado, não viu que o cachorro pulou da mesa. Nunca pegaria um cachorro com a intenção de matá-lo."

A mulher diz que trabalha no setor há 17 anos e que a funcionária também está abalada com a situação e precisou ser medicada no hospital. "A tristeza é imensa por saber que aquele festeiro não estará mais comigo. Eu também o amava", conclui.

O caso foi registrado na delegacia da cidade e será apurado.