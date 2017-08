NÃO PRESTOU SOCORRO Cantor de dupla sertaneja é preso após provocar acidentes e fugir

cantor José Fernando Soares, da dupla sertaneja Nando e Lucas, foi detido em flagrante nesta sexta-feira (4) após provocar dois acidentes que deixaram duas pessoas feridas, entre elas uma grávida de três meses, e fugir sem prestar socorro às vítimas, no município de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia.

O primeiro acidente ocorreu por volta das 8h30, na Rua Senhor do Bonfim, no bairro Mimoso I. O cantor, que estava de carro com a namorada, perdeu o controle do carro e bateu em dois veículos que estavam parados. Em seguida, ainda atingiu o portão de uma casa.

"Eu estava na cozinha e foi quando eu ouvi o primeiro estrondo. Aí logo em seguida, ouvi outro. Eu corri para frente e o carro estava enfiado dentro do portão da minha casa. O cara saiu e botou a mão na cabeça. A moça saiu também e ele falou que era uma briga de casal. Depois, os dois entraram no carro e fugiram", destacou a dona da casa Liliane Amorim.

O segundo acidente ocorreu cerca de duas quadras do primeiro, no cruzamento entre a Rua Manoel Novaes e a Avenida Salvador. Testemunhas disseram que o carro em que o cantor e a namorada estavam invadiu o cruzamento e acabou atingindo o mototaxista Armando Miguel de Jesus, de 42 anos, e a cliente que ele leva na garupa do veículo, Daiana de Jesus Silva, de 22, que está grávida.

Armando e Daiana tiveram ferimentos leves e foram levados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Armando foi liberado após ser medicado e a mulher, até a noite desta sexta-feira, continuava em observação. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da mulher.

O cantor fugiu do local sem prestar socorro às duas vítimas, segundo a polícia, mas foi seguido por outros mototaxistas colegas de Armando e localizado e preso pela Polícia Militar no condomínio onde mora, na cidade. O carro dele, encontrado amassado após os acidentes, foi apreendido.

Revoltados, os mototaxistas realizaram um protesto em frente a delegacia da cidade, para o onde o cantor foi levado. Após ser ouvido e pagar fiança de dois salários mínimos, José Fernando Soares foi solto. No entanto, conforme a polícia, vai responder por lesão corporal, omissão de socorro e danos materiais. Um exame foi solicitado para saber se ele estava bêbado.

Em nota, a defesa do cantor José Fernando disse que o cliente não ingeriu bebida alcoólica e que ele não ficou no local do acidente para prestar socorro às vítimas porque temeu por sua segurança.