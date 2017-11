No ar Candidatos já podem consultar

locais de prova do Encceja

Os locais de prova do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2017 foram divulgados nesta quarta-feira (8), às 14h, de acordo com o Inep. Os candidatos podem ter acesso à informação por meio da página do participante.

O endereço http://enccejanacional.inep.gov.br/encceja/#!/loginParticipante

Nas redes sociais, os candidatos também reclamaram das instabilidades no site. Entre 14h e 14h40, a equipe de reportagem não conseguiu acessar o sistemas. Depois deste horário, já era possível ao menos acessar a página de entrada.

O exame pode fornecer o diploma de ensino fundamental ou ensino médio para pessoas que não se formaram na idade escolar correta. Em 2017, será aplicado para 1.573.862 candidatos.

Desses, 301.583 farão provas para o ensino fundamental e 1.272.279, para o ensino médio. A aplicação ocorrerá em 564 municípios do Brasil.

A prova ocorrerá no dia 19 de novembro, nos períodos da manhã e da tarde.