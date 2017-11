Detector de metais Candidata é eliminada do Enem 2017 por ter moedas no bolso: 'transtornada' Edital não fala em eliminação por porte de moeda

A estudante Mayane Cecília, de 16 anos, foi eliminada do Enem neste domingo (12), quando já estava fazendo as provas do segundo dia do exame, por ter duas moedas no bolso. A moradora do Bairro José Walter, em Fortaleza, afirma que pediu para ir ao banheiro, quando o detector de metais acionou. O edital do Enem não cita porte de moeda como item que resulta em eliminação.

"Na hora que passei na porta para sair o detector de metais pegou as moedas", lembra. "Não estou acreditando que fui eliminada por causa de duas moedas. Meu Deus do céu. Muita frustração para uma pessoa só. Passei ano estudando para ser elimanda por causa de duas moedas", lamenta.

A estudante diz também que tentou argumentar com os fiscais para evitar a eliminação e chegou a passar mal, mas foi convencida e se retirou do local de prova.

O que diz o edital

O edital do Enem, no parágrafo 12.4, afirma que o participante "poderá ser submetido à revista eletrônica nos locais de provas, a qualquer momento, por meio do uso de detector de metais"; caso recuse, ele será eliminado.

O edital cita também que resulta em eliminação "portar dispositivos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas, eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, iPods, pen drives, mp3 ou similar, gravadores, relógios, alarmes de qualquer espécie, chaves, fones de ouvido ou qualquer transmissor, gravador ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens."

As normas do concurso, no entanto, não citam moedas ou metais que não são componentes de equipamentos eletrônicos como infrações ao exame.

O G1 procurou o Inep, responsável pela aplicação da prova, e aguarda resposta.

Segundo dia de provas

Passou a redação e a prova de ciências humanas. Agora é a vez da prova de ciências exatas do Enem 2017, que pela primeira vez é aplicado em dois domingos. Dos 6.731.344 inscritos, 2.033.590, o equivalente a 30,2%, faltaram no primeiro dia.

Estes até podem participaram da prova deste domingo (12), se cumprirem os requisitos, mas não terão pontuação suficiente para participar de programas do governo federal ou disputar vagas na universidade.