A partir de 2018 Campos de óleo e gás da Petrobrás serão leiloados

Governo Federal vai leiloar campos de óleo e gás da Petrobrás a partir de 2018. A baixa no preço do petróleo e os desdobramentos da Operação Lava Jato foram decisivos para o desfalque no caixa da empresa, ocasionando o aumento de cinco vezes no número de campos devolvidos pela estatal à União.

Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), 21 áreas, com descobertas de petróleo e gás declaradas, estarão liberadas a outras petroleiras. Parte delas está localizada nas três bacias produtoras mais nobres - Campos, Santos e Espírito Santo.