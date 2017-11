Campanha liga falta de informação em rótulos a má alimentação e obesidade

Felpuda

Deputados decidiram abrir guerra com a assessoria jurídica do Poder Executivo, em decorrência do excesso de vetos aos seus projetos. As excelências dizem que as propostas são analisadas pelo experiente corpo técnico da Casa, passam pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça, são amplamente discutidas em plenário, aprovadas com ou sem emendas e, depois, são vetadas. Não culpam o governador, mas a bomba está prestes a explodir no colo deste. Um dos parlamentares disse que “isso só pode ser coisa de assessores deslumbrados e que se acham o máximo”. Ai, ai, ai, ai!... Ester Figueiredo