MUNDO Caminhão lançado contra feira em Berlim deixa vários mortos e 50 feridos

Um caminhão lançado contra uma multidão em uma feira de Natal no centro de Berlim, nesta segunda-feira à noite (19), deixou vários mortos e pelo menos 50 feridos - informou a Polícia à AFP, enquanto a agência DPA noticia que o atropelamento teria sido um atentado.

"Há pelo menos 50 feridos (...) alguns gravemente. Há mortos", disse a porta-voz da Polícia à AFP. As informações mais recentes dão conta de ao menos nove mortos

A Polícia pediu que os moradores da cidade permaneçam em casa. Apesar do aviso, as autoridades afirmaram que não há indícios de novas ameças. "Não há atualmente indícios de outras situações perigosas" no centro de Berlim oeste, tuitou a Polícia.

O motorista do caminhão fugiu após o ataque, mas já foi capturado, segundo a polícia.