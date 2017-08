RJ Caminhão da Ambev é roubado próximo a posto da Polícia Rodoviária

Um caminhão da empresa Ambev foi roubado próximo a um posto do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) em Araruama, na Região dos Lagos do Rio, na noite desta sexta-feira (4). O motorista e o ajudante que estavam no veículo foram feitos reféns, mas não ficaram feridos. Segundo o BPRV, os criminosos roubaram um cofre e abandonaram o veículo em Saquarema.

Os policiais encontraram o caminhão após denúncias anônimas na RJ-128, no km 6,5, na altura do bairro Rio da Areia. Segundo o BPRv, o motorista informou que o veículo foi roubado próximo ao Trevo da Gigi, que fica a 250 metros do Posto 11 do BPRv.

O caso foi registrado na 118ª, em Araruama. Nenhum suspeito foi detido até o fechamento da reportagem.

O G1 entrou em contato com a assessoria de comunicação da Ambev para saber a quantia levada do cofre e aguarda um posicionamento da empresa.