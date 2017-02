Felpuda

Ex-candidatos nas últimas eleições estão sendo, digamos, contemplados com cargos. Adversários no primeiro turno tornaram-se aliados no segundo e, talvez “em nome das alianças”, estão sendo beneficiados agora. É a velha história do “faça o que eu digo e não faça o que eu faço!”. Como diria vovó: “Ah, essa gente! Pensa ser dona do mundo!”. Ester Figueiredo