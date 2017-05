Dia 12 Caixa Econômica Federal libera novos saques de contas inativas do FGTS A expectativa é de que mais de 30 milhões de pessoas façam saques

Está prevista para a próxima sexta-feira, 12, a liberação de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para os nascidos em junho, julho e agosto.

Valores de até R$ 1,5 mil, podem ser sacados diretamente no caixa eletrônico com o Cartão do Cidadão e senha. Saldos a partir deste valor até R$ 3 mil podem ser feitos, também com o cartão, nos terminais, lotéricas e correspondentes Caixa. Já quantias superiores a R$ 3 mil devem ser retiradas em uma agência bancária.

A expectativa é que mais de 30 milhões de pessoas façam saques de contas inativas do FGTS até julho deste ano.