Saques FGTS Caixa Econômica contabiliza R$ 24,4 bilhões em saques das contas inativas do FGTS O valor inclui pagamentos efetuados até o dia 16 de maio

A Caixa Econômica Federal contabilizou mais de R$ 24,4 bilhões em saques das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço feitos por trabalhadores nascidos entre janeiro e agosto. O valor inclui pagamentos efetuados até o dia 16 de maio e equivale a 84,3% do total inicialmente previsto (R$ 29 bilhões) para as três etapas já liberadas.

O número de trabalhadores que já sacaram os recursos das contas do Fundo de Garantia referente à MP 763/2016 ultrapassou R$ 15,8 milhões e representa 79% das 20,1 milhões de pessoas nascidas no período de janeiro a agosto.

O montante pago representa 55% do total de recursos (R$ 43,6 bilhões) disponíveis pela Medida Provisória 763/216. O número de trabalhadores que sacaram, nas primeiras etapas, equivale a 52% do total de 30,2 milhões beneficiados pelo saque das contas inativas do FGTS, de acordo com a MP.

Valores até R$ 1,5 mil, podem ser retirados no autoatendimento, com a senha do Cartão Cidadão. As quantias entre R$ 1,5 mil e R$ 3 mil, podem ser sacadas com o Cartão do Cidadão e senha no autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa. Acima de R$ 3 mil, os saques devem ser feitos nas agências.

Para facilitar o atendimento, os trabalhadores devem sempre ter em mãos o documento de identificação e carteira de trabalho, e o documento que comprove a rescisão de seu contrato de trabalho. Para valores acima de R$ 10 mil, é obrigatória a apresentação desses documentos.