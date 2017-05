FGTS Caixa começa a pagar hoje a terceira etapa de saques das contas inativas do FGTS Neste lote, cerca de 7,6 milhões de trabalhadores estão aptos a sacar; o equivalente a 25% do total

A Caixa Econômica Federal (CEF) começa a pagar a partir desta sexta-feira (12) a terceira etapa de saques das contas inativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para trabalhadores nascidos nos meses de junho, julho e agosto.

Neste lote, cerca de 7,6 milhões de trabalhadores estão aptos a sacar; o equivalente a 25% do total, segundo o banco. O valor total disponível para saque nesse mês ultrapassa R$ 10,8 bilhões. Segundo a Caixa, cerca de 3,2 milhões de correntistas do banco (42% do total) recebem automaticamente o crédito em suas contas nesta sexta-feira (12).