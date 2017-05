LAVA JATO Bumlai diz que tratou com Marcelo Odebrecht sobre Instituto Lula Odebrecht é acusada de comprar terreno em troca de favorecimentos em contratos

O pecuarista José Carlos Bumlai, amigo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, disse em depoimento à Justiça que tratou com o empreiteiro Marcelo Odebrecht sobre a instalação do Instituto Lula em 2010, confirmando a declaração dada por Marcelo em acordo de delação premiada na Operação Lava Jato.

O testemunho foi dado ao juiz federal Sergio Moro na manhã desta terça (9), no âmbito da ação penal na qual o grupo Odebrecht é acusado de comprar um terreno na zona sul de São Paulo para instalação do instituto, em troca de favorecimento em contratos da Petrobras.

De acordo com Bumlai, Marisa Letícia Lula da Silva, mulher do ex-presidente, morta no ano passado, foi quem pediu a ele que ajudasse na implantação do instituto em 2010, por meio da busca de empresários que pudessem colaborar com o projeto.

Marisa, porém, pediu a Bumlai que Lula não fosse informado sobre a iniciativa, segundo o pecuarista.

Bumlai também disse na audiência desta quarta que Marcelo avisou que um representante da Odebrecht iria procurá-lo posteriormente para tratar do assunto, e que isso de fato ocorreu.

O depoente afirmou ainda que chegou a visitar o terreno na zona sul, objeto da acusação, na companhia do advogado e compadre de Lula, Roberto Teixeira, mas depois abandonou o assunto.