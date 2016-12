MUNDO Brasileiros retidos na Venezuela já podem atravessar a fronteira

A Secretaria Extraordinária de Assuntos Internacionais de Roraima conseguiu a liberação dos brasileiros que estão retidos na Venezuela desde o fechamento da fronteira, no dia último dia 13. Uma equipe da pasta saiu de Boa Vista na manhã de hoje (19) para Santa Helena de Uairén, município venezuelano que faz fronteira com a cidade roraimense de Pacaraima.

A titular da secretaria, Verónica Cáro, informou que decidiu se reunir com autoridades do governo e do Exército daquele país depois que o presidente Nicolás Maduro prorrogou o fechamento da fronteira até o dia 2 de janeiro.

“Quando fechou da primeira vez, ficamos preocupados, mas era pouco tempo. Trabalhamos muito com as emergências, pessoas com problemas de saúde. Só que quando vimos que tinha prorrogado, ficamos preocupados com os turistas, porque já estavam ficando sem dinheiro, com crianças. Então, hoje cedo, tomamos a decisão, já com a lista de turistas que tínhamos, e pedimos uma reunião com o comandante da guarda nacional venezuelano, com o general da mesma guarda e com o comandante do Exército. Eles nos trataram com muita gentileza e fomos autorizados a resgatar não só os turistas que tinham nos procurado, mas todos os turistas brasileiros que estão na Venezuela."

A secretária informou que os brasileiros podem começar a deixar a fronteira na tarde desta segunda-feira (19). Porém, o Exército venezuelano solicitou que a saída seja feita de forma ordenada e que seja apresentada uma lista com nomes e documentos daqueles que querem atravessar a fronteira.

Os turistas devem procurar o vice-consulado do Brasil em Santa Elena de Uairén ou ligar para a Secretaria Extraordinária de Assuntos Internacionais em Boa Vista, no número DDD 95 – 99146 99 77. O telefone estará disponível 24 horas. Um telefone na Venezuela também foi disponibilizado: 041 48 45 88 50.

O vice-consulado do Brasil na cidade venezuelana estima que quase 100 brasileiros tentam sair do país desde o fechamento da fronteira. Cerca de 50 pessoas entraram em contato com o Itamaraty, informando falta de dinheiro e de comida. Há informações de que dezenas de brasileiros já deixaram o país vizinho de forma clandestina.

Verónica Cáro informou que ainda vai se reunir com o Consulado da Venezuela em Boa Vista para tratar da situação dos venezuelanos que estão retidos em Pacaraima.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, decidiu fechar a fronteira da Venezuela com o Brasil para combater máfias que atuam para retirar de circulação as notas de maior valor da moeda do país, as de 100 bolívares, provocando instabilidade econômica e social.

O Ministério das Relações Exteriores confirmou à Agência Brasil que, em função das gestões feitas por meio da Embaixada do Brasil em Caracas e do Vice-Consulado em Santa Elena de Uairén, as autoridades venezuelanas abrirão a fronteira para os turistas brasileiros que desejarem voltar para o Brasil, todos os dias, às 14h00, enquanto durar o fechamento da fronteira determinado pelo governo da Venezuela.

Os brasileiros que estão na região de fronteira e querem voltar ao Brasil devem se dirigir ao Vice-Consulado em Santa Elena de Uairén, para incluir seus nomes na lista que será entregue às autoridades venezuelanas de fronteira, informou a assessoria do Itamaraty, em nota.