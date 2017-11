Portos, ferrovias e aeroportos Brasil: volume de cargas cresce

mais de 5% no acumulado do ano

A movimentação de cargas nos portos, ferrovias e aeroportos do País apresentou aumento superior a 5% no acumulado dos meses de janeiro a setembro deste ano na comparação com o mesmo período de 2016. O crescimento foi de 5,85% no caso do setor portuário.

A movimentação de cargas no setor aéreo mostra resultado positivo de 8%. O transporte ferroviário seguiu a tendência e teve alta de 5,47%. “Nossas ações permitiram alavancar o crescimento do setor de transportes no Brasil”, disse o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella. Segundo ele, o cenário mostra a retomada da economia brasileira e a efetividade das ações da pasta.

Ferrovias

O aumento da exportação de grãos e minérios impulsionou a trajetória de alta no setor ferroviário, que já supera o ano de 2016. No acumulado do ano, segundo dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o crescimento entre janeiro e setembro é de 5,47% na comparação com o ano anterior. O valor representa 398,4 milhões de toneladas.

Aeroportos

Esta área registrou aumento de 8% no acumulado dos nove meses de 2017, na comparação com 2016. Até o mês de setembro, números da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) revelam que a movimentação de cargas foi de 997,8 mil toneladas. No terceiro trimestre, a alta foi de 8,9%. No ano, o transporte aéreo de cargas obteve crescimento em 8 dos 9 meses.

Portos

Os portos públicos e privados registraram movimentação de 279 milhões de toneladas transportadas no terceiro semestre, o que representou alta de 6,59% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. De acordo com os dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), o setor movimentou 800,5 milhões de toneladas no acumulado dos nove meses.

Rodovias

O consumo de óleo diesel é o principal parâmetro que reflete o crescimento no setor rodoviário. Desde maio deste ano, o consumo passou a crescer em relação a 2016. A movimentação de veículos nas rodovias concedidas também é um indicador para o setor. No ano, os dados acumulados mostram alta de 1,7% em relação a 2016.

Passageiros

A movimentação de passageiros (embarque e desembarque) nos aeroportos brasileiros entre os meses de janeiro a setembro de 2017 foi de 152,06 milhões, que representa uma variação positiva de 1,12% na comparação com 2016. No terceiro trimestre, o aumento registrado foi de 3,94%. Em 2017, o transporte aéreo de passageiro apresenta cinco meses consecutivos de crescimento.