Dívida Pública Federal Brasil reduz em 0,48% o

nível da dívida pública federal Endividamentos do governo no Brasil e exterior caíram para R$ 3,34 tri

A dívida pública federal, que inclui os endividamentos do governo dentro do Brasil e no exterior, caiu 0,48% em julho, para R$ 3,34 trilhões, informou nesta segunda-feira (28) a Secretaria do Tesouro Nacional. Em

Essa queda está relacionado principalmente ao resgate de títulos públicos, que no mês passado ficou R$ 33,95 bilhões acima do volume de emissões.

Ao mesmo tempo, as despesas do governo com o pagamento de juros, que totalizaram R$ 17,68 bilhões no mês passado, contribuíram para o crescimento a dívida pública, mas em menor proporção.

A dívida pública é a emitida pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário do governo federal, ou seja, cobrir os gastos que ficam acima da arrecadação com impostos e contribuições.

Quando os pagamentos e recebimentos são realizados em real, a dívida é chamada de interna. Quando tais operações ocorrem em moeda estrangeira (dólar, normalmente), é classificada como dívida externas.

Em 2016, a dívida pública registrou crescimento de 11,42%, para R$ 3,11 trilhões.

Programação para 2017

Para este ano, a expectativa do Tesouro Nacional é de novo aumento na dívida pública. A programação da instituição prevê que ela pode chegar aos R$ 3,65 tilhões no fim de 2017.

Se isso se confirmar, a alta da dívida, neste ano, será de R$ 538 bilhões, aumento 17,28% em relação ao fechamento de 2016.

O patamar de R$ 3,65 trilhões é o máximo previsto para a dívida interna e externa. Portanto, o crescimento pode ser menor. Estimativas do Tesouro apontam que a alta pode ficar em R$ 338 bilhões e, neste caso, a dívida chegaria ao final de 2017 em R$ 3,45 trilhões, elevação de 10,86%.

Dívidas interna e externa

No caso da dívida interna, informou o Tesouro Nacional, foi registrada uma redução de 0,27% em julho, para R$ 3,22 trilhões. Neste caso, o recuo foi de R$ 9 bilhões.

A dívida externa brasileira, resultado da emissão de bônus soberanos (títulos da dívida) no mercado internacional e de contratos firmados no passado, contabilizou uma contração de 6,12% no mês passado, para R$ 116,4 bilhões. A queda da dívida externa foi de R$ 7,58 bilhões em julho.