Mineração Brasil precisa de grande empresas para apontar o rumo, diz ministro

O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, disse que o Brasil, em face do momento de "grande dificuldade" que vive, precisa de grandes empresas para "continuar nos liderando" e "apontar o rumo".

Coelho Filho representou o presidente Michel Temer na inauguração do complexo S11D, maior projeto de mineração do mundo, lançado pela Vale neste sábado (17). Temer cancelou a ida ao local na manhã deste sábado em razão do tempo chuvoso, que impossibilitou o pouso do avião presidencial.

O discurso do ministro foi um apelo ao empresariado para que volte a investir. Em meio a uma crise fiscal, o governo conta com a iniciativa privada para a retomada do crescimento econômico.

O investimento de empresas, porém, decepcionou o mercado com a divulgação dos resultados do PIB do terceiro trimestre.

"Precisamos agir, governo e iniciativa privada e todos aqueles que querem inaugurar um novo momento no Brasil", afirmou.

Em mais elogios ao setor privado, Coelho Filho ainda disse ser "obrigação" de qualquer ministro de Minas e Energia estar ao lado da Vale, que "principalmente depois que deixou de ser estatal" tocou a pauta de mineração sozinha.

O investimento da Vale no S11D foi o maior feito pela empresa no Brasil em uma década. A companhia, contudo, enfrentou dificuldades diante do cenário d incerteza e volatilidade do preço do minério, disse o presidente da mineradora, Murilo Ferreira.

Segundo ele, a empresa chegou a perder 80% em receitas na época do investimento do projeto em razão da queda do preço da tonelada de ferro.

"INCOMPETÊNCIA"

Para Breno Augusto dos Santos, 76, um dos geógrafos responsáveis pela descoberta das reservas minerais da Serra de Carajás, disse estar decepcionado com o impacto da mineração sobre o desenvolvimento do Brasil.

O país, que possui uma das maiores reservas mundiais, exporta minério de ferro, mas não industrializa.

"Em termos de mineração, [achei que o impacto seria] menor, e de desenvolvimento, maior. Não por culpa da Vale, mas de nós como nação", afirmou. "A culpa é da nossa incompetência como nação, minha inclusive."