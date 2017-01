Mundial Brasil fixa em 79º lugar em ranking da corrupção

Brasil fica em 79º lugar na última edição do ranking mundial de corrupção, em 2016, feito pela ONG Transparência Internacional. O resultado brasileiro ficou três posições abaixo do obtido em 2015.

O país está entre os que mais perderam posições nos últimos cinco anos de ranking. No balanço de 2016, o Brasil ficou com 40 pontos (a escala do índice vai de 0 a 100), empatado com China, Índia e Belarus. Já a Nova Zelândia, que obteve 90 pontos, ficou em primeiro lugar no ranking. Ao todo, 69% dos 176 países que aparecem no ranking ficaram com uma pontuação abaixo de 50.