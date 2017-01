Resultado ruim Brasil é penúltimo em ranking de competitividade

Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) indica Brasil em penúltimo lugar no ranking sobre competitividade de 18 países, à frente somente da Argentina. Para determinar a competitividade, foram levados em conta nove fatores, entre eles, infraestrutura e logística, disponibilidade e custo da mão de obra e do capital, ambiente macroeconômico, peso dos tributos e educação.

O ano de referência da pesquisa é 2016. Segundo a CNI, os países incluídos no estudo foram escolhidos em função de suas características econômicas, sociais e da natureza de sua participação no mercado internacional. Esta é a quinta edição do relatório, publicado pela primeira vez em 2010.