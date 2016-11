Ranking Brasil é país com mais acidentes de trânsito da América Latina

O Brasil é o país da América do Sul com a maior taxa de mortalidade no trânsito, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). Em 2013, mais de 40 mil pessoas perderam a vida nas estradas brasileiras. Dados da ONU mostram que anualmente morrem cerca de 1,25 milhão de pessoas em acidentes de trânsito no mundo. O número de feridos varia entre 30 milhões e 50 milhões de pessoas.

Brasil, China e Índia respondem por 40% das mortes globais de acidentes devido ao tamanho da população e à taxa de motorização.