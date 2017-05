Caxias do Sul Bota com US$ 10 mil dentro, é doada por engano a bazar beneficente Voluntárias procuraram a dona do calçado para devolver o dinheiro

6 MAI 2017 Por G1 16h:27

Dinheiro que estava dentro do calçado foi devolvido para a proprietária - Divulgação Uma doação inusitada chamou a atenção de um grupo de voluntárias do Bazar do Bem, evento beneficente que ocorre anualmente em Caxias do Sul, na serra gaúcha. Durante a triagem das doações, uma das organizadoras encontrou, dentro de um par de botas, US$ 10 mil em dinheiro. Antes do brechó, são recolhidas doações de peças novas ou usadas, em bom estado, como roupas, calçados, acessórios, brinquedos, objetos de decoração e até móveis. No dia do evento, os itens são vendidos a preços bem acessíveis. Roupas, por exemplo, podem ser compradas de R$ 1 até R$ 50, no máximo. A renda é revertida para ações sociais na cidade. "Foi uma surpresa. A princípio achamos que era um bolo de papel amassado", conta ao G1 Zeli Dambros, uma das organizadoras do bazar. "Resolvemos ir atrás de quem fez a doação da bota, porque percebemos que havia algo errado, o dinheiro não parecia uma doação, porque parecia estar escondido ali", acrescenta. E de fato, estava. As voluntárias localizaram a dona da bota, que pediu para não ser identificada. O calçado foi encaminhado para a doação pela filha da mulher, que não sabia que a mãe guardava os dólares no sapato. "Ela disse que escondia o dinheiro ali porque já teve a casa assaltada várias vezes", explica a voluntária. O dinheiro já foi devolvido. "Tem gente que quer doar anonimamente, mas não era o caso", ressalta.



