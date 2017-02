LEVOU À MORTE 'Bebida' que avó deu a bebê por

engano era ácido para limpar motor

A bebê de 10 meses que morreu com intoxicação após tomar um produto químico dado por engano pela avó ingeriu um forte ácido usado em limpeza automotiva e industrial. De acordo com informações da Polícia Militar de Jaú (SP), a avó confundiu o líquido com suco de uva e colocou na mamadeira para a neta beber. Ela passou mal logo depois e foi levada para a Santa Casa da cidade, mas não resistiu.

De cor roxa, o produto recebe a especificação de detergente desincrustante ácido. Ele possui três ácidos em sua formulação: sulfônico, clorídrico e fluorídrico.

O incidente aconteceu na manhã deste domingo (19), em Jaú. De acordo com informações do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a bebê, os pais e o irmão, de 4 anos, estavam passando a semana na residência dos avós por conta de uma infestação de escorpiões na casa onde a família mora. Além dos avós, dois tios também moram no local.

O líquido é tão tóxico que deve ser diluído em água na concentração de 1%, ou seja, 2 litros do produto para se preparar 200 litros de solução. A fabricante orienta que ele só deve ser manuseado por alguém com luvas, máscara, óculos, botas de borracha e avental. A aplicação do produto é na limpeza de motores, rodas, chassis e outras superfícies metálicas.

Ainda de acordo com as informações, a avó fazia almoço na cozinha e o pai foi até o cômodo porque a menina estava com fome. A avó então resolveu dar suco de uva para a criança, na pia havia uma garrafa menor com rótulo de suco de uva e ao lado tinha o recipiente maior com o produto de limpeza de cor roxa.

A avó se confundiu achando que também era suco e acabou colocando na mamadeira da menina. Logo depois de beber o líquido, a menina começou a passar mal. “Parece que o outro filho tinha tomado todo o suco de uva que estava na garrafinha menor e no mesmo lugar tinha um frasco com um líquido a cor roxa. A avó acabou colocando na mamadeira e a criança ingeriu”, diz o capitão da PM Sérgio Murad.

A família acionou o Serviço de Atendimento de Resgate de Urgência, que levou a bebê até a Santa Casa da cidade, mas ela não resistiu. “Pelo telefone o Samu estava tentando fazer o procedimento para orientar a avó, tentar reanimar a criança”, diz o capitão.

O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio culposo. Na casa, a polícia apreendeu o recipiente com o produto de limpeza de coloração roxa; a garrafa com rótulo de suco, onde estava o líquido oferecido à criança de cor semelhante ao do produto de limpeza apreendido, e a mamadeira da vítima.