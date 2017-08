Economia Banco Central registra alta de 0,25% no Índice de Atividade Econômica no segundo trimestre O indicador sinaliza os números que deverão ser verificados no Produto Interno Bruto (PIB)

17 AGO 2017 Por Terra 08h:53

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), espécie de sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), registrou expansão de 0,25% no segundo trimestre de 2017 ante os três primeiros meses do ano, informou o BC nesta quinta-feira. Em junho, o índice apresentou ganho de 0,50% em relação a maio, sempre em números dessazonalizados, em um resultado melhor do que a expectativa em pesquisa da Reuters de avanço de 0,20%.

Leia Também